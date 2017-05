Tilfældigt trick kan have bremset massivt cyberangreb

På sin Twitter-profil skriver den anonyme ekspert, at han har købt et domæne, som blev brugt til at sprede en tråd af den såkaldte malware. Det har fået antallet af angreb fra virussen til at falde drastisk.

En forsker i cybersikkerhed ser ud til for en stund at have bremset en del af det omfattende hackerangreb, der har ramt computere verden over.

Det skriver The Guardian og Reuters.

- Jeg kan nu føje "stoppede et internationalt cyberangreb ved et tilfælde" til mit CV, skriver eksperten på Twitter under navnet MalwareTechBlog.

- Jeg vil gerne tilstå, at jeg ikke var klar over, at jeg ved at købe domænet kunne stoppe angrebet, så til at begynde med var det en tilfældighed, skriver brugeren.

Den tilfældige helt, som han er blevet døbt i internationale medier, købte et domæne på internettet for godt ti dollar. Dermed fik han aktiveret en slags kontakt, der var kodet ind i den ondsindede virus.

Twitter-brugeren fandt frem til domænet ved at se på den lange kode, virussen består af. Så snart domæne-købet var gået igennem, kunne sikkerhedseksperten se tusindvis af forsøg på kontakt i sekundet.

Antivirusvirksomheden Symantec oplyser til Reuters, at man registrerer færre angreb end tidligere.

- Antallet er ekstremt lavt og falder drastisk, siger Vikram Thakur fra Symantec.

Den anonyme ekspert i cybersikkerhed arbejdede sammen med Darien Huss fra sikkerhedsfirmaet Proofpoint. Her roser leder Ryan Kalember de to sikkerhedsfolks tiltag.

- De får titlen som dagens tilfældige helte. De har ikke vidst, i hvor stort omfang det ville lykkes dem at sprede denne ransomware, siger han til The Guardian.

Ransomware betyder, at virussen tager data på computeren som gidsel. Når brugeren forsøger at se sin data, får brugeren en besked, der kræver en løsesum for at frigive brugerens data igen.

Cyberangrebet begyndte fredag og har forsøgt at infiltrere virksomheder, organisationer og offentlige instanser i mindst 74 lande, heriblandt Danmark. Ifølge CNN skal 99 lande være blevet ramt.

Brugeren bag MalwareTechBlog slår fast, at spredningen ikke er stoppet. Computere, der allerede er blevet ramt, bliver heller ikke hjulpet af hans opdagelse. Det har dog givet folk lidt mere tid til at sikre deres data.