Tilbageholdt iraker fik alligevel indrejsetilladelse i New York

Der er ubekræftede presseforlydender om, at den ene irakiske mand, som blev tilbageholdt i New York, har arbejdet for den amerikanske regering i Irak i 10 år.

En af to irakiske flygtninge, som blev tilbageholdt i John F. Kennedy Lufthavnen i New York på baggrund af et nyt indrejseforbud fra præsident Donald Trump, har fået lov til at komme ind i USA. Det siger øjenvidner fra nyhedsbureauet Reuters.

