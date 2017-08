Tidligere rigsadvokat: Venezuelas præsident er korrupt

Venezuelas nyligt afsatte rigsadvokat, Luisa Ortega Diaz, som er flygtet til Brasilien, siger onsdag, at hun har beviser for, at Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, er korrupt.

Det er ikke klart, hvilke beviser Ortega Diaz mener at besidde. Men til konferencen lyder det, at hun har følt sig truet på livet.

- Jeg har modtaget trusler om, at man måske vil true mig på livet, og jeg har fortalt Venezuelas regering, at den er ansvarlig, hvis det sker, siger hun.

Ortega Diaz har siden marts været en af præsident Maduros mest åbenmundede kritikere. Til konferencen holder hun fast i sin kritik af styret.

- Retssamfundet er dødt i Venezuela. Stabilitet i regionen er i fare, siger hun.

Den tidligere rigsadvokat er rejst fra Colombia til Brasilien, hvor hun ifølge den colombianske præsident fået tilbudt politisk asyl.

Præsident Maduro har tidligere hævdet, at Ortega Diaz og hendes mand er "indblandet i alvorlige forbrydelser", og hun er blevet fyret fra posten som rigsadvokat.

Efter at Ortega Diaz fredag flygtede ud af Venezuela med sin mand, har præsidenten udtalt, at Venezuela vil udsende en international arrestordre på hende.

Maduro og hans regering er kommet under voldsom international kritik efter et omstridt valg tidligere på måneden. Her blev der sammensat et råd, hvis primære opgave er at omskrive forfatningen.

Iagttagere både i og uden for Venezuela peger på, at rådet udelukkende er sammensat af Maduro-sympatisører. De ser det som stærkt problematisk, at det nye råd har beføjelser til at lave nye love og gå uden om parlamentet.

Det første, forfatningsrådet gjorde, var at fjerne Luisa Ortega Diaz fra posten som rigsadvokat.

Luisa Ortega Diaz har nægtet at anerkende det nye råd og dets beslutning om at fjerne hende.