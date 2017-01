Den 39-årige tidligere økonomiminister Emmanuel Macron og hans nyopstartede centrumbevægelse "Fremad!" har fået uventet medvind i kampen for at blive Frankrigs næste præsident.

Tidligere minister skygger for franske socialisters valg

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det modsatte kan man sige om kandidaterne ved det franske socialistpartis primærvalg, der finder sted over to runder 22. og 29. januar.

Her er favoritterne tidligere premierminister Manuel Valls, tidligere økonomiminister Arnaud Montebourg og tidligere undervisningsminister Benoît Hamon.

De er alle Macrons gamle ministerkolleger fra præsident François Hollandes regering. Ingen af dem spås en chance ved præsidentvalget.

En af grundene er, at den tidligere økonomiministers succes har taget fokus fra den mere etablerede del af venstrefløjen.

Det fortæller Adélaïde Zulfikarpasic, som er leder af den politiske afdeling af det franske meningsmålingsinstitut BVA.

- Macron spiller rollen som fredsforstyrrer, siger hun.

- Det er hans styrke at kunne sige, han ikke er kandidat for partiet, at han ikke er en del af systemet.

Ifølge Adélaïde Zulfikarpasic har de sidste måneder vist, hvordan Macron har hentet stemmer fra både højre- og venstrefløjen.

Samtidig har han ved sine valgmøder formået at samle tusinder af tilhørere.

- Gradvist har det, der så ud til at være et mediefænomen for et par måneder siden, forvandlet sig til et mere solidt og holdbart fænomen, siger hun.

- Alt står åbent. Jeg tror, at han kan vinde valget. Det er slet ikke utænkeligt.

Hun fortæller, at Macrons chancer hænger sammen med resultatet af Socialistpartiets primærvalg.

- Hvis det bliver Hamon eller Montebourg, giver det en stor åbning mod midten, og det vil hjælpe ham, siger hun.

- Hvis det bliver Valls, vil det blive sværere for ham, fordi han ligger tættere på ham politisk.

Her henviser hun til, at også Valls har søgt væk fra Socialistpartiets klassiske politik og i en mere centrumorienteret retning.