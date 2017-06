Tidligere minister sår tvivl om Mays fremtid efter måling

- Hvis målinger viser sig at holde stik, så er det en komplet katastrofe for De Konservative og for Theresa May, siger han til ITV News ifølge Reuters.

Den tidligere konservative finansminister George Osborne kalder valgstedsmålingerne i Storbritannien "katastrofale" for premierminister Theresa May.

Ifølge målingen går De Konservative tilbage med 17 mandater sammenlignet med seneste valg.

Dermed vil premierministeren miste det absolutte flertal i parlamentet - hvis altså målingerne holder stik.

Og det vil være en uoverskuelig situation for De Konservative, der forbereder sig på det afgørende brexitforhandlinger.

- Det er svært at se, hvordan de (De Konservative, red.) kan samle en koalition for at fastholde regeringsmagten.

- På den anden side er det svært at se, hvordan Labour skal kunne gøre det, så vi bevæger os på en knivsæg, siger George Osborne om valgstedsmålingen.

Den tidligere finansminister spekulerer allerede i, hvorvidt Theresa May kan overleve som partileder, hvis målingen holder stik.

- Det er klart, at hvis hun får et værre resultat end for to år siden og ikke er i stand til at danne en regering, så er jeg i tvivl, om hun vil overleve på længere sigt, siger George Osborne ifølge The Guardian.