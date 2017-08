Tidligere finansminister slipper for politi efter våd fest

Ifølge nyhedsbureauet TT er undersøgelsen af Borg blevet lagt ned, fordi der ikke er nogen, der ønsker at vidne eller lægge sag an mod ham.

- Der er ingen grund til at fortsætte efterforskningen, fordi der ikke er kendte sagsøgere eller vidner, siger Mats Eriksson, kommunikationsmedarbejder ved politiet i Stockholm til TT .

Anders Borg blev politianmeldt anonymt lørdag efter en fest, der senere har fået stor omtale i medierne.

Svensk politi har også meddelt, at de af egen drift ville undersøge Borg, efter at medierne har beskrevet festen.

De anonyme anmeldelser lød på, at Borg skulle have antastet en række gæster seksuelt under festen, der blev holdt for en række forretningsfolk.

Han skal have kaldt kvinder horer og ludere, og ifølge flere medier har han forsøgt at tage mænd på deres kønsdele og opfordret dem til at sammenligne størrelsen af deres lem.

Selv har Borg skrevet på sin facebookprofil, at der er tale om overdrivelser.

Han erkender dog at have huller i hukommelsen og har forklaret sig med, at han ikke er vant til at drikke alkohol.

Festen har dog fået konsekvenser for Borgs professionelle liv, hvor han har måttet forlade en post i bestyrelsen i Kinnevik, der ejer store andele i tele- og medievirksomheder.

- I en situation med stor opmærksomhed i medierne vælger jeg at forlade mine opgaver som næstformand i Kinneviks bestyrelse, har Borg skrevet på Facebook.

Borg var tidligere en respekteret finansminister under tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt. Han var dengang let genkendelig med sin hestehale og ring i øret.