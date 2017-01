Artiklen: Tidligere ærkebiskop og våbensmugler for PLO er død

En tidligere græsk-katolsk ærkebiskop for Jerusalem, som blev idømt en lang fængselsstraf for at smugle våben, er død.

I 1974 var Capucci på vej fra Beirut til Jerusalem, da hans bil på diplomatplader fra Vatikanet blev stoppet af israelske sikkerhedsstyrker.

I køretøjet var der fire Kalashnikov-rifler, to pistoler, ammunition og granater. Det hele var tiltænkt Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

Capucci påstod, at han var blevet tvunget til at transportere våbnene. Men en israelsk domstol dømte ham til 12 års fængsel for våbensmugling.

Efter en personlig henvendelse fra den daværende pave, Paul VI, blev han løsladt i 1977.

Men han forblev i mediernes overskrifter. Efter at være kommet på fri fod forsøgte han blandt andet at mægle i den iranske gidselkrise. I 1979 blev over 60 amerikanere taget som gidsler på USA's ambassade i Teheran. Gidslerne blev først løsladt i februar 1981.

Ifølge BBC var Capuccis væsentligste bidrag, at han indtog en nøglerolle i overførslen til USA af otte amerikanske soldater, der var blevet dræbt i en mislykket redningsaktion for gidslerne.

I 1990 rejste Capucci til Saddam Husseins Irak for at hjælpe 68 italienere, der var blev nægtet udrejse fra Irak efter invasionen af Kuwait, hjem.

Ti år senere stod han i spidsen for en delegation af gejstlige og intellektuelle, som tog til Irak for at udtrykke modstand mod FN-sanktioner.

I 2010 var han om bord på et de fartøjer, som forsøgte at bryde Israels blokade af Gazastriben.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, betegner i en mindeudtalelse Capucci som en "frihedskæmper", skriver BBC.

Vatikanet bekræftede Capuccis bortgang mandag, men oplyser ikke noget om dødsårsagen. Han blev født i den syriske by Aleppo i 1922.