Tidligere PET-chef: Festivaler evakueres hurtigere

Det mener tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen, efter at en stor rockfestival i Tyskland fredag blev afbrudt på grund af en terrortrussel.

Der skal mindre til, før der trykkes på knappen til at sætte gang i en evakuering.

Han ser en klar sammenhæng med angrebet mod en koncert i Manchester, der fandt sted i maj.

- Hvis jeg skal vurdere på det, så vil man hurtigere end før gå ind og tage stilling til en evakuering, siger han.

I hans øjne vil der over sommeren blive udvist særlig stor varsomhed over for festivaler og andre festlige begivenheder.

- Vi kommer ikke udenom, at det, der skete i Manchester, selvfølgelig har gjort indtryk på en sådan måde, at man nu har en fornemmelse af, at der gås mod de blødeste mål, siger han.

- Der hvor der er fest og farver, hvor mange unge mennesker er samlet, det er der, hvor man desværre ser, at de sætter ind.

Det er den tyske musikfestival Rock am Ring, der måtte stoppe samme aften, som den blev sat i gang.

Festivalen har i gennemsnit omkring 90.000 gæster. Dermed er den på samme størrelse som den danske Roskilde Festival.