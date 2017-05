Tidligere CIA-chef skal vidne om mulig russisk indblanding

Høringen skal afholdes 23. maj for både åbne og senere lukkede døre.

John Brennan gik af, dagen inden Donald Trump blev indsat som præsident i januar.

De to har haft et turbulent forhold. Trump har gentagne gange skældt ud på CIA og blandt andet beskyldt efterretningstjenesten for at bruge nazi-lignende metoder.

Det skete, efter at Trump beskyldte efterretningsmiljøet for at lække informationer om en udokumenteret rapport, der skulle indeholde kompromitterende informationer om den kommende præsident.

Efterfølgende svarede Brennan igen med en opfordring til Donald Trump om at passe på med, hvad han udtaler sig om i offentligheden.

- Spontanitet er ikke noget, der beskytter nationale sikkerhedsinteresser.

- Så når han taler eller reagerer, så bare sørg for, at han forstår konsekvenserne, og at virkningen på USA kan være stor, sagde han i et interview med Fox News Sunday.