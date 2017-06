Tidligere CIA-ansat er sigtet for at spionere for Kina

En tidligere ansat i det amerikanske udenrigsministerium og i forsvarsindustrien mistænkes for at have solgt fortrolige militærdokumenter til en kinesisk agent på rejser til Shanghai i marts og april.

Den 60-årige Kevin Mallory risikerer ifølge nyhedsbureauet Reuters at få en fængselsdom på livstid, hvis han findes skyldig.

Mallory blev torsdag pågrebet og varetægtsfængslet.

Han er sigtet for at have forsynet repræsentanter for en fremmed regering med informationer om det nationale forsvar og for at have afgivet falsk forklaring til efterforskere fra forbundspolitiet, FBI.

Det skriver The Washington Post.

To amerikanske regeringskilder oplyser til avisen, at Mallory i sin tid som offentligt ansat arbejdede for efterretningstjenesten CIA.

Ifølge sigtelsen har han modtaget 25.000 dollar for at sælge hemmelige dokumenter.

- Dit mål er at skaffe informationer, og mit mål er at blive betalt, skrev han ifølge anklageskriftet til sin kinesiske kontakt i begyndelsen af maj.

Fra 1990 til 2012 var han udstationeret i Irak, Kina og Taiwan, og han taler flydende mandarin. Frem til 2012 havde han adgang til tophemmelige militærdokumenter.

Gennem sociale medier fik han i februar kontakt med en kineser, som planlagde en rejse for Mallory til Shanghai måneden efter og et møde med kinesiske efterretningsfolk.

De oplærte angiveligt Mallory i at anvende et særligt kommunikationsapparat til sikkert at videresende hemmelige dokumenter.

Mallory afviser beskyldningerne og hævder, at han kun har forsynet den kinesiske agent med to rapporter, som han selv har lavet.

Fredag er der en indledende retshøring i sagen ved forbundsdomstolen i Alexandria i delstaten Virginia.

Ifølge The Washington Post fremgår det ikke af retsdokumenterne, hvilke former for oplysninger han menes at have solgt.