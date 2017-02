200 strandede hvaler har fået hjælp fra tidevandet til at komme tilbage til havet ved New Zealand.

Tidevand hjælper 200 strandede hvaler tilbage til havet

Hundredvis af strandede hvaler i New Zealand brugte tidevandet til at komme ud i vandet igen.

Hvalerne har dog ikke forladt området, og myndighederne frygter, at de igen vil strande på kystlinjen.

De fleste af omkring 200 hvaler, der strandede på New Zealands berømte strand Farewell Spit i weekenden, har været i stand til at bugsere sig selv til havs igen.

Omkring 17 hvaler, der strandede lørdag, ligger stadig på stranden tæt på hundredvis af kadavere af hvaler, der er strandet på strækningen i løbet af de seneste tre dage.

- De fleste af de omkring 240 hvaler, der strandede mellem Puponga og Papawau sent lørdag har formået at komme ud i vandet igen i forbindelse med højvandet i går, og de svømmer nu rundt på det lave vand, siger Herb Christophers, talsmand for de newzealandske dyreværnsmyndigheder.

Han tilføjer, at man vil forsøge at få de resterende 17 hvaler bugseret ud i vandet, når tidevandet igen giver muligheder for det.

Aktivistgruppen Project Jonah, der bidrager til redningsaktionen, patruljerer farvandet i området for at holde styr på de forvildede hvaler.

Vandet omkring den nordlige spids på den newzealandske sydø har en landtange på tværs, Farewell Spit, som kan have forvirret hvalerne og spærret dem inde.