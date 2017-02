Tyske asylcentre var i 2016 ofte udsat for angreb, viser nye tal (Arkivfoto).

Ti gange hver dag bliver flygtninge angrebet i Tyskland

Tal fra den tyske regering viser, at der var over 3500 angreb på flygtninge i Tyskland sidste år.

Det svarer til, at der skete næsten ti angreb mod flygtninge, migranter eller asylfaciliteter hver dag i løbet af 2016.

De tyske myndigheder registrerede over 3500 tilfælde sidste år, hvor enten flygtninge og migranter eller asylcentre blev udsat for angreb.

I godt 2500 af tilfældene var det personer, der blev angrebet uden for et center.

560 personer - heraf 43 børn - kom til skade ved angrebene.

I en erklæring fra indenrigsministeriet fordømmes angrebene.

- Folk, der er flygtet fra deres hjemlande og søger beskyttelse i Tyskland, har ret til at forvente et sikkert helle her, hedder det.

Det tyske indenrigsministerium understreger, at tallene er foreløbige. De er kommet frem i forbindelse med et spørgsmål i Forbundsdagen.

Der findes ikke tal for lignende episoder i foregående år. Det er første gang, man registrerer angrebene som en selvstændig kategori.

I 2016 søgte cirka 280.000 personer asyl i Tyskland. Det er mere end en halvering i forhold til året før, hvor flygtninge i titusindvis rejste op gennem Europa, og mange stoppede i Tyskland.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er blevet kritiseret for sin politik om at holde døren åben for mange af de personer, der er flygtet fra krig og armod i Mellemøsten og Afrika.

Det har blandt andet betydet fremgang til det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland.

Der er valg til Forbundsdagen i Tyskland til efteråret.