Ti års fængsel: 19-årig ville halshugge betjent i Melbourne

Dømt teenager drøftede med kammerat også muligheden for at slippe kænguru løs i byen med bombe i pungen.

En 19-årig mand er i Melbourne i Australien mandag blevet idømt ti års fængsel for planer om at ville halshugge en politibetjent.

Den nu dømte teenager ville ifølge anklageren køre en betjent ned og efterfølgende halshugge ham.

Så vidt kom det dog aldrig, og ifølge dommeren idømmes teenageren en relativ mild straf, fordi der er beviser for, at han fortrød sine planer og ikke ville gennemføre dem alligevel.

Det skriver ABC News.

Han havde dog diskuteret sine planer med en 15-årig brite, der siden er blevet idømt fem års fængsel i samme sag - i øvrigt den yngste nogensinde til at få en terrordom i Storbritannien.

De to teenagere havde blandt andet diskuteret den spektakulære mulighed at slippe en kænguru med påmalede Islamisk Stat-symboler løs i Melbourne med en bombe i pungen.

Den 19-årige australier erklærede sig skyldig. Det betyder blandt andet, at han slipper med ti års fængsel i stedet for 15 år. Han kan nu se frem til mulighed for prøveløsladelse efter syv et halvt år.

Flere teenagere er de senere år blevet anholdt i Australien, enten fordi de havde planer om at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien eller for at have planlagt angreb.