Theresa May vil udløse artikel 50 sidst i marts

Udmeldingen fra den britiske regeringsleder kommer, dagen efter at parlamentet ved en afstemning onsdag aften gav regeringen grønt lys til at aktivere EU-traktatens artikel 50 om udmeldelse af unionen.

Det skete som ventet med et overbevisende flertal.

I Underhuset stemte 494 medlemmer for loven. 122 stemte imod.

Premierministeren har længe sagt, at hun ville indlede forhandlingerne med EU senest med udgangen af marts.

Downing Street nedtoner advarsler fra en unavngivet regeringskilde om, at Overhuset, der ikke er folkevalgt, risikerer at blive ophævet, hvis det stiller sig i vejen for brexit-processen.

Brexit-minister David Davis siger til tv-stationen Sky News:

- Jeg forventer, at Overhuset vil udfylde sin opgave og sin patriotiske pligt og rent faktisk give os ret til at indlede forhandlinger om nye relationer med EU.

Den unavngivne kilde har tidligere sagt til journalister, at Overhuset, som mange mener bør reformeres som institution, vil være under et voldsomt folkeligt pres for at blive opløst, hvis det går imod befolkningen i denne sag.

May's konservative parti har ikke flertal i Overhuset - House of Lords.

Oppositionspartiet Labours leder i Overhuset, Angela Smith, sagde imidlertid i oktober, at hun ikke ville lægge hindringer i vejen for udløsning af artikel 50.

Overhuset indleder en debat om brexit den 20. februar. Ministre håber på, at Overhuset vil give grønt lys til at aktivere artikel 50. Det forventes at ske 7. marts.

I juli i fjor overtog Theresa May posten som konservativ leder og premierminister, selv om hun i det splittede parti havde støttet den fløj, som ønskede at blive i EU.

Hun sammensatte efterfølgende en regering af folk med tungt fokus på fløjen, som ønsker at forlade unionen.