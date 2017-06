Theresa May vil finde bred konsensus om EU-forhandlinger

Den konservative premierminister i Storbritannien, Theresa May, vil finde "den størst mulige" konsensus for forhandlingerne om at forlade EU.

Storbritannien står over for at skulle forhandle præmisserne for landets farvel til EU med EU.

De Konservative har stået for en hård linje i forhandlingerne, mens oppositionspartiet Labour står for en blødere linje.

Tidligere i 2017 udskrev Theresa May valg for at sikre sig et folkeligt mandat til sin hårde linje, der blandt andet kan involvere et nej til arbejdskraftens frie bevægelighed.

Valget endte dog med, at De Konservative gik markant tilbage. Derfor var det et spørgsmål, om Theresa May ville gå på kompromis med Labour for at skabe en bredere funderet opbakning til den politiske linje i forhandlingerne.

- Min regerings prioritet er at sikre den bedst mulige aftale, når dette land forlader EU, sagde dronningen.

Det indebærer at skabe den "størst mulige" konsensus bag Storbritanniens ønsker. Det både i parlamentet, embedsværket og erhvervslivet.

Talen indebar også forslag til, hvordan store dele af EU's lovgivning vil blive indskrevet i britisk lov. Den lover også støtte til eksporten, der forventes at blive endnu vigtigere, når landet forlader EU.

Theresa Mays parti fik ikke flertal i parlamentet, og dronningens tale godkendes i netop parlamentet i næste uge. Der skal Theresa May have sikret sig et flertal.

Det nordiske parti DUP ligger i forhandlinger om at støtte Theresa May lige nu.

Det er dog endnu uvist, om det vil lykkes.

Theresa May er blevet svækket markant politisk den sidste tid. Hun er blevet anklaget for at have ført en rædderlig valgkamp. Desuden har terrorangreb og en stor boligbrand skabt folkelig vrede.