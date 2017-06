Theresa May siger hun danner ny regering

- Jeg vil guide Storbritannien gennem de altafgørende brexit-forhandlinger siger hun og minder om, at de starter om ti dage.

Premierminister Theresa May siger, at hun vil danne en ny britisk regering og satser på at få støtte fra det nordirske parti DUP for at få flertal.

May fremsætter sin erklæring foran embedsboligen i Downing Street 10.

- Jeg vil nu danne en regering, der kan lede Storbritannien fremad, siger May.

- Kun De Konservative og DUP er berettiget og har mulighed for at skabe sikkerhed, tilføjer hun.

Men det fremgår ikke af hendes erklæring, om hun har en klar aftale med DUP og de 10 mandater, som partiet har fået valgt ind i det britiske parlament.

Jeffrey Donaldson, der er mangeårigt medlem af det britiske parlament for DUP, siger til Belfast Telegraph, at der ikke er en aftale mellem hans parti og May.

"Det er alt for tidligt" at tale om en formel aftale, siger han til avisen.

Der har været rygter om, at May har søgt en "forståelse" med DUP. Men altså ikke en ren aftale.

De Konservative tabte valget og har ikke længere absolut flertal i parlamentet. Derfor er May helt afhængig af, at et eller flere partier støtter en konservativ regering