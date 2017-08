Thailands afsatte premierminister er måske flygtet

Den 50-årige Yinglucks familie har domineret thailandsk politik i over 15 år. Hun risikerer en lang fængselsstraf i en retssag, der efter planen skulle have været afsluttet med dom fredag.

Thailands vicepremierminister, Prawit Wongsuwan, siger, at landets afsatte premierminister, Yingluck Shinawatra, muligvis er flygtet fra landet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge britiske BBC er der ingen sikre oplysninger om, hvor hun opholder sig.

Mange af den afsatte premierministers tilhængere er rejst til hovedstaden Bangkok fra provinserne for at vise deres støtte til den tidligere regeringsleder.

Yingluck Shinawatra er tiltalt for uagtsomhed i en sag om statens opkøb af ris.

Der skulle være faldet endelig dom i sagen fredag. Men højesteret har i stedet sat en ny dato for domsafsigelse, da den tidligere premierminister ikke mødte op i retten.

Den nye dato for domsafsigelsen er 27. september.

- Hendes advokat siger, at hun er syg og har bedt om at få udsat kendelsen. Retten tror ikke på, at hun er syg. Den har besluttet at udstede en arrestordre, sagde dommer Cheep Chulamon tidligere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Shinawatra var Thailands første kvindelige premierminister. Hun blev fjernet fra posten af en domstol, få dage før hæren tog magten ved et kup i 2014.

Uden for retssalen var tusindvis af Shinawatras støtter mødt op for at demonstrere mod domsafsigelsen. De blev flankeret af sikkerhedsstyrker, der ligeledes var indsat i tusindvis.

Den tidligere premierminister kan stå over for ti år i fængsel. Hun risikerer også at blive udelukket fra politik på livstid.

Hendes bror, Thaksin Shinawatra, der også er tidligere premierminister, flygtede fra Thailand i 2008, før han blev dømt til to års fængsel for korruption.

Yingluck Shinawatra, som ikke benægter det dyre riskøb, mener, at hun er udsat for et politisk hævntogt.