Texas Universitet fjerner statuer af sydstatsledere

Universitetets rektor, Greg Fenves, gav ordre til fjernelse af statuerne sent søndag. Mandskab stod klar til at begynde arbejdet med det samme.

Universitetet har afspærret det område, hvor statuerne har stået.

En statue af den tidligere konføderale præsident Jefferson Davies blev fjernet fra området i 2015.

Fenves siger nu, at også statuer af Lee, af sydstatsgeneralen Albert Sidney Johnston og den konføderale postmester general John H. Reagan også vil blive fjernet fra universitets centrale område.

De vil blive flyttet til et museumsområde, der er under universitetet.

Også en statue af den tidligere Texas guvernør James Stephen Hogg bliver flyttet til et andet sted på campus.

I Dallas i Texas måtte politi i weekenden komme personer til undsætning, som havde samlet sig for at markere støtte til et af byens monumenter for den amerikanske borgerkrig.

Kampklædte politifolk, deraf flere på hesteryg, måtte tvinge hundredvis af demonstranter væk fra en kirkegård, hvor der havde været slagsmål mellem tilhængere og modstandere af et monument til minde om konføderationen (Sydstaterne, red.).

I Boston var over 500 politifolk udkommanderet for at forhindre en gentagelse af begivenhederne i Charlottesville i Virginia for nylig, skriver NTB.

Sammenstødene 12. august mellem hvide nationalister og demonstranter startede, da de højreorienterede grupper var samlet i Charlottesville. De ville protestere over fjernelsen af en statue af Robert E. Lee.

Politiet i Boston har ifølge CNN anholdt omkring 30 personer.

Lørdagens møde var indkaldt af aktivister fra den politiske højreside.

De havde på forhånd taget afstand til de nynazister, tilhængere af hvidt overherredømme og andre radikaliserede, som deltog i volden i Charlottesville, hvor en kvinde blev dræbt.