Terrormistænkt bror løsladt i Sydney efter intens afhøring

En af de fire mænd, der blev anholdt i Sydney lørdag mistænkt for at planlægge et angreb mod et passagerfly, blev tirsdag aften lokal tid løsladt uden sigtelse.

Det oplyser hans advokat samt australsk politi onsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

- Min klient er i chok. Det er ufatteligt, at han bliver forbundet med det her, siger advokat Moustafa Kheir ifølge AP.

Advokaten tilføjer, at også mandens familie er meget chokeret.

- Hans liv er blevet vendt på hovedet. Han ønsker bare at vende tilbage til et normalt liv.

Den 50-åriges bror og to andre familiemedlemmer - en far og søn - forbliver i politiets varetægt.

Det skriver The Sydney Morning Herald.

En domstol har tilladt politiet at holde mændene tilbage i op til syv dage uden sigtelse. Det sker i henhold til antiterrorloven, som skal forebygge angreb.

De fire libanesisk-australske mænd, der er gift ind i den samme familie, blev lørdag anholdt i antiterroraktioner i Sydney-forstæderne Surry Hills, Wiley Park, Lakemba og Punchbowl.

De mistænkes for at ville angribe et fly på vej fra Sydney til Mellemøsten ved at frigive giftgasser i flyet.

Den australske justitsminister, Michael Keenan, har ifølge ABC News kaldt det et "sofistikeret angreb", der blev forhindret, da politiet slog til mod flere adresser i millionbyen.

Ifølge Channel 7 skulle en kødhakker bruges til at smugle gift om bord på et passagerfly.

Meldinger går på, at anholdelserne skete som følge af tips fra amerikanske eller britiske efterretningstjenester, som angiveligt havde opfanget kommunikation fra Syrien. Det er dog ikke bekræftet af de australske myndigheder.

Ifølge The Sydney Morning Herald antages det, at to af de anholdte mænd er relateret til en mand, der i 2014 blev medlem af Islamisk Stat (IS) i Syrien, og som angiveligt aktivt hverver nye medlemmer.

Yderligere menes en af de anholdte mænd at have en bror, der er et højtstående medlem af IS i Syrien.

Det Abu Dhabi-baserede luftfartsselskab Etihad Airways udsendte tirsdag en erklæring, hvor det oplyser, at det samarbejder med australsk politi om efterforskningen af sagen.