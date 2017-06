Terrorforsker: Presset IS retter fokus på angreb i Vesten

Men der er ingen grund til at være mere bekymret for angreb fra Islamisk Stat efter talsmandens tale, vurderer Tore Hamming, ph.d. i jihadisme fra European University Institute.

- Vi skal altid være nervøse for angreb fra Islamisk Stat, fordi de i længere tid har vist, at de kan være i stand til at lave sådanne angreb, siger han.

- Men vi skal ikke være mere nervøse efter i går aftes. Det er en opfordring, der har været der længe, og tilhængerne er allerede klar over, at bevægelsen synes, det er legitimt at angribe de her lande.

I takt med at IS bliver mere presset og mister terræn, fokuserer bevægelsen i højere grad på de symbolske angreb, vurderer Tore Hamming.

- De har klaret det dårligt. Det er derfor, de er begyndt at fokusere lidt ekstra på de internationale angreb, siger han.

- Det er ligesom et fodboldhold, hvor træneren i pausen skal forsøge at motivere holdet. Det er på den måde, man skal se den tale.

Lydklippet tillægges den militante officielle talsmand, Abi al-Hassan al-Muhajer.

Han opfordrer også til yderligere angreb i Irak og Syrien under ramadanen, som varer en måned, og som begyndte sidst i maj.

- Under ramadanen intensiverer IS deres kamp og jihad. Derfor er det vigtigt at komme ud med en tale fra det øverste lederskab for at fortælle tilhængere, hvordan det går, og hvordan de skal fortsætte, siger Tore Hamming.

- Man forventer en peptalk og en status. Hvis den ikke kom, ville det virkelig være tegn på krise.