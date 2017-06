Terroralarm i Paris: Bil torpederer politibil

Føreren var bevæbnet, og alt tyder på, at der var tale om et overlagt angreb. Ifølge indenrigsminister Gérard Collomb er føreren død, oplyser AP. Det fremgår ikke, hvad føreren er død af.

- Bilen indeholdt våben og sprængstoffer, der kunne bruges til at sprænge den i luften, siger ministeren.

Det franske politi oplyser desuden, at føreren var en 31-årig mand fra en forstad i Paris. Han var noteret for ekstremisme, skriver AP uden at angive hvilken slags.

En journalist fra avisen Libération befandt sig tilfældigt på stedet. Han siger, at han så en eksplosion og en stikflamme inde i gerningsmandens bil.

Politiet slæbte manden ud af den brændende Renault Mégane efter angrebet.

Tidligere havde kilder i politiet oplyst, at føreren af bilen lå "på jorden, bevidstløs", og at han var alvorligt såret.

Politiet oplyser, at situationen nu er under kontrol, og at hverken politifolk eller forbipasserende er kommet til skade.

Et område ved den berømte boulevard er spærret af og to metrostationer i området er lukket. Det pågældende område er tæt på det franske præsidentpalads.

Politiet opfordrer på Twitter indbyggere og turister i Paris til at holde sig væk fra området.

I forvejen er Frankrig i undtagelsestilstand, og fransk politi er i forhøjet beredskab, efter at Frankrig i de seneste år har været ramt af flere store terrorangreb, som militante islamister har taget skylden for.

I april blev en politimand skudt og dræbt af en bevæbnet mand, der erklærede troskab til Islamisk Stat. Drabet skete på netop Champs-Élysées få dage inden første runde af det franske præsidentvalg.