Terror rammer London igen fem dage før valg - ni er dræbt

Først kørte de en hvid varevogn ind i folk på London Bridge, og de fortsatte deres blodige togt med at stikke folk ned med kniv i et markedsområde fyldt med pubber og restauranter.

Angrebet kommer knap to uger efter, at en bombemand dræbte 22 mennesker, der var ved art forlade en koncert i Manchester Arena.

Lige som i Manchester er der tegn på, at angrebet blev udført af radikale islamister.

De tre angribere blev alle dræbt, efter de angreb folk på Borough Market med kniv. De var alle udstyret med falske bombebælter, oplyser politiet.

Der gik otte minutter fra, at politiet blev alarmeret, til at de var dræbt af bevæbnede betjente, rapporterer BBC.

- De rendte rundt og råbte, dette er for Allah. De stak en pige måske 10 eller 15 gange. Hun kaldte "hjælp mig, hjælp mig", fortæller et øjenvidne.

Han siger, at han sammen med flere kastede flasker efter gerningsmændene for at holde dem på afstand.

Angrebet på London Bridge, lignede et angreb på Westminster Bridge 22. marts. Her kørte en 52-årig islamist en stor personbil op på broens fortov og pløjede folk ned, inden han forsøgte at trænge ind i det britiske parlament. Fire blev dræbt og over 50 såret.

Det er foreløbig ikke oplyst, hvem gerningsmændene fra London Bridge og Borough Market var. Angrebet finder sted fem dage før, briterne skal til valg.

- Vi behandler det her som en terrorbegivenhed, og en fuld efterforskning er allerede i gang, siger en talsmand for politiet.

London Ambulance Service oplyser, at man har bragt 48 personer til fem forskellige hospitaler i London efter angrebet.

- Nogle af de sårede i angrebet i London er i kritisk tilstand, siger London-borgmester Sadiq Khan på et pressemøde søndag morgen.

Premierminister Theresa Mays konservative parti meddelte tidligt søndag, at det suspenderer partiets valgkamp. Der er foreløbig ingen melding fra det andet store parti, Labour.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer danskere i området til at kontakte pårørende. Tidligt søndag morgen oplyser ministeriet på Twitter, at der fortsat ikke er oplysninger om sårede danskere.

Det blodigste islamistiske angreb i Storbritannien fandt sted 2005, hvor 52 personer blev dræbt under koordinerede angreb mod Londons transportsystem.