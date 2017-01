Telegigant køber dele af Jay-Z's hårdtprøvede musiktjeneste

Sprint betaler ifølge Bloomberg 200 millioner dollar (knap 1,4 milliarder danske kroner, red.) for at overtage en tredjedel af tjenesten.

Handlen fik straks Sprints aktier til at stige med 3,4 procent på børsen i New York.

Planen er, at musik fra Tidal skal gøres tilgængeligt for Sprints 45 millioner kunder.

Tidal er en musiktjeneste, der primært er ejet af den amerikanske rapper Jay-Z, der bærer det borgerlige navn Shawn Carter. Han forbliver partner sammen med Tidals øvrige ejere.

En lang række andre stjerner har også del i Tidal, der blev lanceret i 2015 af blandt andre Coldplays forsanger, Chris Martin, Madonna og Daft Punk.

Tjenesten skulle være et nybrud i industrien, og den havde som erklæret mål at give artister mere kontrol over produkt og patent.

Jay-Z mener, at Sprint vil fortsætte arbejdet for at fuldføre den mission.

- Sprint deler vores vision om at revolutionere den kreative industri, udtaler Jay-Z i en pressemeddelelse.

Men på markedet for streamingtjenester har Tidal ikke været det nybrud, som artisterne bag nok havde håbet.

Her dominerer svenske Spotify stadig, og siden Tidal blev sat i søen, har blandt andet it-giganten Apple også lanceret en musiktjeneste, der for længst har overhalet Tidal.

Alligevel er Tidal steget pænt i værdi, siden Jay-Z købte tjenesten fra det norske firma Aspiro for 56 millioner dollar (387 millioner danske kroner, red.) i 2015.

Tjenesten har forsøgt at promovere sig på at levere bedre lyd og et eksklusivt udbud. Blandt andet er det kun på Tidal, at man kan høre numre fra afdøde Prince.

Tidal er i USA omtrent dobbelt så dyr som de fleste konkurrenter med en månedspris på 19,99 dollar (knap 140 danske kroner, red.).

Ifølge firmaet selv har tjenesten omkring tre millioner betalende kunder, men der er før blevet sået tvivl om det tal.

Spotify forbliver den altdominerende tjeneste baseret på antallet af betalende kunder med over 40 millioner.