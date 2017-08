Teenagers død ændrer filippinsk narkokrig

Dødsfaldet har ført til sjældent skarpe reaktioner i offentligheden over for myndighedernes brutale krig mod narkotika. Begravelsen blev dermed en af de hidtil største protester mod præsident Rodrigo Duterte's dødelige krig mod narkotika.

Over tusind mennesker deltog lørdag i et begravelsesoptog i det nordlige Manila for en teenager, som ifølge øjenvidner blev dræbt af politifolk i en af storbyens gyder.

Krigen mod narkotikahar siden juni sidste år kostet flere end 12.500 mennesker livet - mange af dem under uklare omstændigheder.

Det gælder også den 17-årige Kian Loyd delos Santos, hvis død har forstærket spekulationer om, at politiet systematisk henretter mistænkte - hvad enten det er narkomaner eller pushere.

Nonner, præster og hundredvis af børn gik med i optoget for den 17-årige og råbte taktfast "Retfærdighed for Kian, retfærdighed for alle".

Den 17-åriges far, Saldy, sagde i en kort tale ved gudstjenesten, at hans søn var uskyldig, og han udtrykte harme over politiets fremfærd.

- Har de ingen følelser? Det tror jeg ikke, at de har, sagde han om politiet.

Delos Santos blev af civilklædte betjente slæbt hen til en beskidt gyde fyldt med affald i det nordlige Manila, inden han blev skudt i hovedet og efterladt død i en svinesti. Det siger øjenvidner og journalister.

Forældre og advokater har anmeldt de tre medlemmer af narkotikapolitiet for drab. De hævder, at de dræbte den 17-årige i selvforsvar.

Sagen kommer efter flere andre, der har afsløret stor politibrutalitet, og som har ført til heftig kritik af de filippinske myndigheder fra vestlige regeringer og menneskerettighedsgrupper.

De fleste filippinere støtter krigen mod narkotika, og Duterte er fortsat en populær præsident, men flere er begyndt at stille spørgsmål efter delos Santos's død i sidste uge.

- Der er sket en stor forandring. Før kunne politiet blot dræbe og ingen stillede spørgsmål. Men nu reagerer folk og de udtrykker sympati med dem, der bliver ramt, siger Katherine David.