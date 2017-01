Donald Trumps indrejseforbud har udløst protester i hele USA. Nu vil en række virksomheder mødes for at støtte søgsmål, der udfordrer forbuddet. Arkivfoto.

Techgiganter vil danne fælles front mod Trumps forbud

Flere store amerikanske teknologivirksomheder vil tirsdag mødes for at diskutere søgsmål mod indrejseforbud.

Flere store teknologivirksomheder vil tirsdag mødes for at diskutere mulighederne for at støtte et søgsmål mod præsident Donald Trumps omstridte indrejseforbud.

Mødet mellem de amerikanske teknologivirksomheder er indkaldt af softwareproducenten GitHub.