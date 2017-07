Tavs Löfven udskyder reaktion på ministerstorm til torsdag

Sveriges regering sluttede onsdag aften et flere timer langt krisemøde, efter at de borgerlige oppositionspartier har krævet, at tre ministre træder tilbage for at have svigtet i lækage af følsomme persondata.

Men der bliver ikke nogen ministerafgang onsdag aften.

I stedet oplyser regeringens pressechef, Odd Guteland, at regeringen indkalder til et pressemøde torsdag klokken 10.

Ingen af ministrene ønsker at udtale sig til pressen, da de forlader regeringens hovedsæde, Rosenbad.

Statsminister Stefan Löfvens pressesekretær hævder dog, at der slet ikke har været noget regeringsmøde onsdag. Det finder sted torsdag, som vi plejer, siger hun.

Tidligere onsdag gik der rygter om, at statsminister Stefan Löfven og hele hans regering ville træde tilbage.

- Ja der er absolut en potentiel mulighed for, at statsminister Stefan Löfven meddeler sin afgang, sagde en kilde til SVT Nyheter.

De fire borgerlige partier, der indgår i forbundet Alliansen, udtrykte tidligere onsdag mistillid til de tre ministre. Det drejer sig om forsvarsminister Peter Hultquist, indenrigsminister Anders Ygeman og minister for infrastruktur Anna Johansson.

Alliansens krav støttes af det højreorienterede Sverigedemokraterna. De har tilsammen flertal i Riksdagen.

- Vi anmoder om, at de tre ministre går af. Vi anmoder ikke om, at regeringen går af. Men oppositionen er altid klar til en sådan situation, siger Jan Björklund. Han er formand for det liberale Folkpartiet.

De beskylder de tre socialdemokratiske ministre for ikke at have orienteret statsministeren, regeringen og Riksdagen om mulige alvorlige læk af personfølsomme data.

Det skulle være sket i forbindelse med outsourcing af data fra Transportstyrelsen til IBM i 2015.

Det var blandt andet data på folk, der lever på hemmelige adresser med hemmelige identiteter. Der er også kørekortregistre, registre over militære køretøjer, svenske jagerpiloters identitet og personer i politiets registre. Det rapporterer svenske medier.

Den tidligere leder for Transportstyrelsen Maria Ågren forcerede overførslen af data og brød Sveriges datalovgivning undervejs. Hun blev tidligere på måneden idømt en stor bøde for at have brudt loven. Først da blev sagen offentligt kendt.

De følsomme data blev i strid med alle regler gjort tilgængelige for IMB's medarbejdere i Serbien, Tjekkiet og Irland. Disse personer var ikke sikkerhedsgodkendt.

Forsvarsministeren og indenrigsministeren blev orienteret om sagen i starten af 2016. Men der gik et år, før statsministeren fik noget at vide.

Han siger, at sagen har skadet Sverige og svenske borgere.