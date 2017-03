Tavs Hjort føler sig akavet i forsvarsministerdebut i EU

Forsvarsministeren ærgrer sig over, at Danmark ikke er med i EU's forsvarssamarbejde. Men sådan er dét.

- Nu starter jeg ikke en debat om vores forsvarsforbehold, for den politik ligger fast. Men det er lidt akavet bare at sidde og lytte på det, siger Hjort.

Han understreger, at der ikke er optræk til en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

- Men som ny forsvarsminister føles det jo mærkeligt at skulle deltage i et møde, der handler om det, der lige præcis er dansk kerneområde - nemlig at bevare freden og opbygning af det civile samfund.

- Og så sidder vi der med vores forsvarsforbehold og kan ikke deltage. Det er sådan en lidt mærkelig fornemmelse, siger Hjort efter mødet.

EU-landenes forsvarsministre har på et fælles møde med udenrigsministrene blandt andet drøftet det igangværende arbejde med at lave en planlægningsenhed, der kan støtte EU's militære træningsmissioner.

I øjeblikket har EU træningsmissioner i Mali, Somalia og Den Centralafrikanske Republik.

Den nye enhed i Bruxelles bliver en slags lille hovedkvarter med i første omgang 30 medarbejdere, der skal planlægge og lede både igangværende og fremtidige operationer.

Mandag er det besluttet at oprette den nye enhed. Senere ventes forsvarssamarbejdet udbygget med et koncept kaldet Pesco, der skal gøre det muligt for grupper af lande at gå sammen om mere krævende kampoperationer.

Etableringen af den nye planlægningsenhed giver ifølge den danske forsvarsminister god mening.

- Alle steder er det jo fornuftigt at planlægge, siger Hjort og medgiver, at han sad for sig selv og tænkte, at det er fint for de andre - og ærgerligt for Danmark.

- Ja, det sagde jeg ikke. Men jeg tænkte det. Jeg var meget stille, siger forsvarsministeren.