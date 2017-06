Tass: Russisk fly skræmte Nato-fly væk over Østersøen

- Et fly, som havde den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, om bord, blev fulgt af et Nato F-16 fly, da det fløj over Østersøen, men det blev jaget væk af et russisk militærfly, rapporterer Tass.

Et russisk kampfly har jaget et Nato-fly væk fra den russiske forsvarsministers fly i luftrummet over Østersøen, skriver nyhedsbureauet Tass.

Nyhedsbureauet skriver, at Nato-flyet havde forsøgt at nærme sig det russiske fly med forsvarsministeren, selv om dette fløj over et neutralt havområdet.

Ifølge Tass var forsvarsministeren på vej til den russiske enklave Kaliningrad.

For to uger siden sendte Rusland et MiG-31 kampfly på vingerne for at møde et norsk patruljefly over Barentshavet.

Episoden blev efterfølgende beskrevet som normal af det norske militær.

- Der har været et norsk Orion-fly i området over Barentshavet, hvilket sker adskillige gange hver uge. Det var en flyvning i internationalt luftrum, sagde oberstløjtnant Ivar Moen, som er talsmand for Norges væbnede styrker.

Det russiske forsvarsministerium og russiske nyhedsbureauer skrev mere dramatisk om episoden. Tass skrev, at det norske fly var blevet identificeret som et anti-undervandsbådsfly P-3 Orion.

Samtidig var der rapporter om, at et russisk Su-27 kampfly reagerede på et af USA's B-52 strategiske bombefly over Østersøen.