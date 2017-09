Tankerne i Florida kredser om Gud og meteorologer

Blot timer før orkanen Irma brager ind over den amerikanske stat Florida, vender tankerne sig hos mange af de resterende indbyggere mod Gud og meteorologer for trøst og tegn.

Hun stjæler sig et øjebliks frisk luft, inden alle gennes ind i beskyttelsesrummet.

- Jeg har tænkt mig at bede meget. Min far, mine søstre og jeg har tænkt os at bede, og så rider vi stormen af her, siger hun til nyhedsbureauet AFPs journalist.

Hun er ikke den eneste, der benytter stilheden før stormen til at påkalde sig højere magter.

Modsat den 16-årige Kailyn bruger den 52-årige Jeff Beerbohm sine sidste timer før stormen på meteorologerne.

- I fem dage har de sagt, at den (Irma, red.) vil ramme østkysten (af Florida, red.) og så 24 timer før den rammer, får vi nu at vide, at den rammer vestkysten, siger han til nyhedsbureauet AP.

- Det er som altid med meteorologer. Jeg ved ikke, hvad de får deres penge for.

Myndighederne antager, at orkanen vil bevæge sig op langs Floridas vestkyst, hvor det tidligere var antaget, at orkanen ville ramme østkysten hårdest.

Derfor er indbyggere i dobbeltbyen Tampa Bay og St. Petersburg i sidste øjeblik blevet evakueret i al hast.

På Floridas sydspids ligger Key West. Her rammer orkanen uanset, om den går højre eller venstre om.

Søndag dansk tid var gaderne tomme og vinduer dækket til med tømmer og andre materialer.

På et plejehjem har 60-årige Carol Walterson Stroud søgt tilflugt med sin mand, sit barnebarn og sin hund.

Mens vinden hylen spreder sig og tager til, står situationens alvor klar.

- I aften sveder jeg. I aften er skræmt til døde, siger Carol Walterson Stroud til AP's udsendte.