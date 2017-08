Talsperson: Trump fordømte også klanfolk og nynazister

Urolighederne lørdag i Charlottesville kostede en kvinde livet og sårede langt over 30. Trump kritiseres blandt sine egne republikanere for ikke direkte at fordømme disse grupper.

Urolighederne kulminerede, da en 20-årig mand med stor fart kørte sin bil ind i en gruppe moddemonstranter. Her blev den unge kvinde dræbt og 19 andre kvæstet ved påkørslen.

- Præsidenten fik sagt meget stærkt i sin erklæring i går, at han fordømmer alle former for intolerance og had. Selvfølgelig omfatter det også hvide nationalister. KKK, nynazister og alle ekstremistiske grupper, siger Trumps talsperson.

- Han opfordrede til national enhed og at bringe alle amerikanere sammen.

Men mange af hans partifæller mener, at han specifikt skulle have fordømt de hvide racistiske organisationer, som var til stede i Charlottesville lørdag for voldeligt at protestere mod, at byen vil fjerne en statue af en sydstatsgeneral.

De mener ikke, at det var nok at henvise til, at volden opstod "fra mange sider".