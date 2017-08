Taliban frigiver 235 gidsler fra landsby i Afghanistan

- I aften blev 235 mennesker, heriblandt kvinder og børn, frigivet fra Mirzawalang som resultat af lokale lederes og provinsembedsmænds mægling, siger talsmanden, Zabihullah Amani.

- De er blevet evakueret på sikker vis til byen Sar-e Pul, men der er stadig et ukendt antal mennesker, der holdes som gidsler der, siger han.

En afghansk sikkerhedskilde siger, at der formentlig stadig er omkring 100 gidsler i Mirzawalang, som er indtaget af oprørere.

Søndag kom der meldinger om, at oprørere havde angrebet en landsby i det nordlige Afghanistan. Op mod 50 mennesker blev dræbt. Blandt de døde var flere kvinder og børn.

I første omgang var der meldinger om, at Taliban og medlemmer af al-Qaeda stod bag. Men det blev senere benægtet af Taliban.

Flere lokale embedsmænd fastholder dog tirsdag, at Taliban står bag.

Guvernøren i provinsen siger, at det ikke er lykkedes myndighederne at få ligene af de dræbte ud fra landsbyen. Det er heller ikke lykkedes at få de overlevende gidsler til at afgive forklaring om, hvad der præcis er sket.

- De er så chokerede, at de ikke engang kan tale med os for at fortælle os om andre gidsler, siger guvernøren, Mohammad Zaher Wahdat, til tv-stationen Tolo.