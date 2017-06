Taliban dræber fem betjente i angreb på politistation

Angrebet har stået på i seks timer og var ved middagstid dansk tid endnu ikke afsluttet. En enkelt gerningsmand skulle stadig være på spil, lyder det.

Blandt de 18 sårede er ni politifolk og ni civile.

Angrebet gik i gang klokken seks søndag morgen. En selvmordsbomber sprængte sig selv i luften i et køretøj ved indgangen til politiets hovedkvarter i byen Gardez.

Derefter stormede flere personer stedet, oplyser Abdullah Hasrat, talsmand for guvernøren i provinsen Paktia, hvor angrebet fandt sted, til nyhedsbureauet dpa.

Hvad der præcist er sket, er dog en anelse uklart. Andre kilder beskriver, at der var to selvmordsbombere og ikke kun én.

Taliban har taget skylden for angrebet. Den militante gruppes talsmand, Zabihullah Mujahid, siger, at det blev udført, ved at Taliban først udløste en bilbombe og derefter sendte oprørere ind i bygningen og skød mod politiet.

I sidste måned blev Taliban også udpeget til at have stået bag et angreb mod en bank i samme område. Her mistede to politifolk livet, og 31 personer blev såret.

Taliban har skruet op for hyppigheden af angreb i den muslimske fastemåned ramadan, der slutter i den kommende weekend.