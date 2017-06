Taliban advarer USA og Nato mod at sende flere soldater

- Amerikanerne bør forstå, at en fortsættelse af krigen i Afghanistan og optrapning af bombardementerne aldrig vil føre til succes for dem. Afghanerne er ikke et folk, der ligger på maven for nogen.

Taliban-lederen beskylder også USA og dets allierede for at "destabilisere hele regionen" med deres tilstedeværelse.

Han tilbyder derimod "konstruktive og gode relationer", hvis "den ulovlige besættelse ophører", fremgår det af meddelelsen.

Tidligere på måneden kom det frem, at USA overvejer at sende yderligere 4000 soldater til Afghanistan. I øjeblikket har USA 8500 soldater udstationeret i landet.

Soldaterne skal primært træne og uddanne den afghanske hær, der kæmper en hård kamp for at begrænse Talibans indflydelse i landet.

Den danske regering overvejer også at sende flere soldater til Afghanistan, men venter på at høre, hvad Nato-alliancens samlede bidrag skal være.

Det var på forhånd ventet, at et flertal ville bakke op om regeringens forhåndsmelding om, at Danmark skal sende 55 soldater til Afghanistan til bevogtning, sikring og transport.

Danmark og andre Nato-lande trak i 2014 alle kampsoldater hjem fra krigen.

Krigen i Afghanistan har varet siden 2001. 43 danske soldater har mistet livet, mens flere hundrede er blevet såret under det danske engagement.