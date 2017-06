Taknemmelig Merkel: Kohl ændrede mit liv fuldstændigt

- Som millioner af andre kunne jeg forlade DDR's diktatur til fordel for et liv i frihed. Jeg kunne leve uden frygt for den overvågende stat.

- Han ændrede mit liv fuldstændigt, siger Angela Merkel under et besøg i Rom.

Helmut Kohl, som døde fredag, var en læremester for Tysklands nuværende forbundskansler, Angela Merkel.

Kansleren ændrede sit rejseprogram, da hun fredag modtog beskeden om, at den tidligere tyske forbundskansler var død, 87 år.

Det var en meget personlig tale, som forbundskansleren holdt for sin partifælle.

- Meddelelsen fylder mig med dyb sorg. Mine tanker går først og fremmest til Helmut Kohls kone, Maike, som jeg netop har talt i telefon med og overbragt kondolencer. Jeg ønsker dig trøst og styrke, siger Merkel.

Man vil længe beundre, siger kansleren, med hvilken beslutsomhed Kohl og hans stab arbejdede for genforeningen.

- Det var fineste statsmandskunst i folkets og fredens tjeneste, siger Merkel.

Hun beskriver Helmut Kohl som "et lykketræf for os tyskere", og hun understreger som mange andre, at den tidligere kansler var en stor europæer.

En skandale om ulovlig partistøtte fik Merkel til at vove opgøret med den indtil da almægtige Kohl i år 2000.

Det var to år efter hans afgang som kansler.

Merkel var med til tvinge Kohl fra posten som CDU's æresformand, fordi han nægtede at røbe, hvem han havde modtaget over to millioner D-mark i ulovlige støttebidrag fra i årene 1993-1998.

Den tyske forbundskansler nævner i sin tale også Kohls betydning for kristendemokraterne i CDU.

- Jeg vil på denne dag også mindes kristendemokraten Helmut Kohl. Formanden igennem et halvt århundrede. Fornyeren. Han prægede dette store parti, og vi skylder ham så meget. Vi vil ikke glemme ham.

Kohl var formand for CDU fra 1973 til 1998. Han var forbundskansler fra 1982 til 1998.