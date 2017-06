Tæt afgørelse redder Brasiliens præsident fra at blive afsat

Landets øverste domstol for valganliggender har besluttet ikke at fælde Temer, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Fire ud af domstolens syv dommere afviste i en afstemning påstandene.

Dommer Luiz Fux, der stemte for, at Temer burde afsættes, beklager afgørelsen.

- Facts er meget alvorlige. Ubærlige, siger han ifølge AP.

Fux tilføjer, at sagen ifølge ham handlede om "meget alvorlige lovovertrædelser".

Dommer Gilmar Mendes, der har betegnet Temer som en "ven gennem mange år", gav den afgørende stemme til fordel for præsidenten. Han forklarer det med, at politikere ikke skal lide under, at landets valglove ifølge ham trænger til at blive revideret.

- Systemet har behov for stabilitet. Det er meget nemt at tale om moral og bekæmpelse af korruption. Det ønsker jeg også, siger Mendes, der ligeledes er blandt dommerne i Brasiliens højesteret.

Mendes er før kommet politikere, der var i juridiske problemer, til undsætning.

Præsident Temer har afvist, at han skulle have begået ulovligheder.