Mexico vil øjeblikkeligt forsøge at indgå bilaterale aftaler med de ti lande, der ud over USA var en del af frihandelsaftalen Trade-Pacific Partnership (TPP). Det oplyser præsident Peña Nieto, der i august 2016 mødtes med Donald Trump, inden han blev valgt som USA's præsident (arkivfoto).

TPP-medlemmer vil holde fast i frihandelsaftale uden USA

Det understreger den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag besluttede at trække USA ud af TPP.

Mexico vil øjeblikkeligt forsøge at indgå bilaterale aftaler med de ti andre lande, der ud over USA er med i frihandelsaftalen Trade-Pacific Partnership (TPP).

Aftalen var ellers færdigforhandlet mellem USA, Japan, Australien, Mexico, Canada, Malaysia, New Zealand, Brunei, Chile, Peru, Singapore og Vietnam.

Frihandelsaftalen skulle fungere som et slags indre marked mellem landene, hvor en lang række toldbarrierer ville blive fjernet og det økonomiske samarbejde styrket.

For at træde i kraft skulle den ratificeres af lande med mindst 85 procent af den samlede økonomi i de 12 nationer. Dermed var der ikke råd til, at USA kunne melde fra.

Ligesom Mexico holder Australien og Japan muligheden for en handelsaftale uden USA åben.

- At miste USA fra TPP er et stort tab. Det er der ingen tvivl om, siger den australske premierminister, Malcolm Turnbull.

Han tilføjer, at han har talt med både Japans premierminister, Shinzo Abe, New Zealands premierminister, Bill English, og Singapores premierminister, Lee Hsien Loong, om muligheden for at gå videre med TPP uden USA.

- Vi har ingen intentioner om at forlade denne aftale. Og der er bestemt også potentiale for, at Kina kan deltage i TPP, siger Turnbull.

Trump har desuden meldt ud, at han vil genforhandle Nafta, der er en handelsaftale mellem Mexico, USA og Canada.

Han har under valgkampen kaldt Nafta "den værste handelsaftale, som USA nogensinde har underskrevet", blandt andet fordi den koster amerikanske arbejdspladser.

Peña Nieto vil gå efter at holde fast i toldfri handel mellem de tre lande, når han 31. januar har sin første samtale med Trump efter hans indsættelse som præsident.

Forud for mødet har Donald Trump rost den mexicanske leder og understreget, at han venter sig store resultater af forhandlingerne med Mexico.

Ud over handel vil emner som indvandring og sikkerhed være på dagsordenen.