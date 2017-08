Syvårig blev efterlyst efter angreb i Barcelona - nu er han fundet

En syvårig australsk dreng, som skabte overskrifter verden over, efter at han blev efterlyst af sin familie i forbindelse med torsdagens dødelige angreb i Barcelona, er fundet.

Drengen, der hedder Julian Alessandro Cadman og besøgte Barcelona med sin mor, befinder sig på et hospital i den catalonske storby.

Ifølge politiet i Catalonien, los Mossos d'Esquadra, kendte det dog hele tiden til drengens opholdssted, skriver avisen.

Desuden var drengens far også klar over, at han var indlagt.

Det lader dog til, ifølge El País, at faren ikke havde givet beskeden videre til resten af familien.

Julians bedstefar har nemlig bedt om hjælp til at finde ham via sociale netværk, ligesom Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, har opfordret folk til at bede for den lille dreng.

- Alle os, der er forældre, kender den pine, som hans far og hele familie går igennem, mens de skynder sig mod Barcelona for at finde ham, sagde han.

Drengens mor er også indlagt på hospitalet. Hun er i alvorlig, men dog stabil tilstand.

Angrebet torsdag har kostet 13 personer livet og såret omkring 100.

Det skete, da en fører af en hvid varevogn kørte ind på det populære turistmål Ramblaen og zig-zaggede flere hundrede meter ned ad gaden.

Anslaget har fået international opmærksomhed, ikke mindst fordi så mange nationaliteter er blevet ramt.

Døde, sårede og savnede i angrebet er fra hele 35 forskellige nationer.