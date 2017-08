Syvårig australsk dreng dræbt ved angreb i Barcelona

- Spanske embedsmænd siger, at den savnede dreng var blandt dødsofrene.

Drengens far er landet i Barcelona, hvor han er blevet forenet med sin kone, der er indlagt på et hospital med svære kvæstelser fra angrebet, skriver flere australske medier.

Lørdag opfordrede den australske premierminister, Malcolm Turnbull, at alle skulle bede for drengen og hans familie.

- Jeg synes, at vi alle i et stille øjeblik, skulle bede en bøn for den lille dreng, sagde Turnbull på en pressekonference.

På et tidspunkt skrev den spanske avis El País, at drengen var blevet fundet på et hospital i byen. Men det er altså ikke korrekt, oplyser myndighederne.

Avisen skrev ellers, at politiet i Catalonien, Los Mossos d'Esquadra, hele tiden kendte til drengens opholdssted.

Ved angrebet i Barcelona kørte en fører af en hvid varevogn ind på det populære turistmål Ramblaen og kørte flere hundrede meter ned ad gaden i høj fart.

Drengen er blandt de i alt 14 personer, som blev dræbt ved varevognsangrebet i Barcelona torsdag og ved et efterfølgende angreb med en bil natten til fredag i kystbyen Cambrils. Omkring 120 blev såret.

De døde, sårede og savnede i angrebet er fra 35 forskellige nationer.