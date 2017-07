Syv journalister sættes på fri fod i tyrkisk retssag

I alt er 17 af avisens journalister, tegnere og chefer anklaget for at "støtte terror".

De syv, der nu løslades, er fortsat tiltalt i sagen. De skal jævnligt melde sig hos myndighederne frem til næste retsmøde i sagen, der finder sted 11. september.

De øvrige anklagede i sagen er ikke varetægtsfængslet.

Anklageren kræver de anklagede i sagen idømt fængselsstraffe på mellem 7 og 43 år.

Flere af Cumhuriyets medarbejdere blev anholdt og varetægtsfængslet i november. De anklages blandt andet for at have forsvaret Gülen-bevægelsen, som beskyldes for at stå bag kupforsøget i Tyrkiet i juli sidste år.

Anklagepunkterne mod dem omfatter "medlemskab af en væbnet terrororganisation" og "hjælp til en væbnet terrororganisation uden at være medlem af den", skriver Hürriyet.

Cumhuriyet lagde sig sidste år for alvor ud med regeringen, da den anklagede Tyrkiet for at forsyne syriske oprørere med våben.

Retssagen mod de 17 journalister og andre ansatte på Cumhuriyet har fået international opmærksomhed.

Da sagen blev indledt i Istanbul mandag morgen, demonstrerede repræsentanter fra forskellige organisationer foran retsbygningen.

Blandt dem var også danske Mogens Blicher Bjerregård, der er præsident for det europæiske journalistforbund (EFJ). Han ser alvorligt på fængslingerne og udsigten til de høje straffe.

- Det er en meget stor sag i Tyrkiet, fordi den kan få konsekvenser for de mange andre journalister, der sidder fængslet og venter på domme, sagde Mogens Blicher Bjerregård ved sagens åbning.