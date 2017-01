Syv betjente dræbt i selvmordsangreb i Irak

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet, lige som gruppen også hævder at stå bag et bilbombeangreb tidligere på dagen i hovedstaden Bagdad, som dræbte 32 mennesker.

Samarra ligger omkring 110 kilometer nord for Bagdad.

En politichef fra Salaheddin-provinsen, hvor Samarra ligger, siger til nyhedsbureauet AFP, at fem af de militante mænd er dræbt i kampe med politiet.

Byen er hjemsted for flere af de irakiske sikkerhedsstyrkers hovedkvarterer. Desuden ligger her en vigtig shiamuslimsk helligdom.

Islamisk Stat i Irak koncentrerer sig lige nu om at forsvare Mosul, hvor den irakiske hær lige nu er i gang med en større offensiv for at fravriste islamisterne den sidste større by i deres besiddelse.

Siden hæren indledte sin offensiv i oktober har den islamistiske gruppe optrappet antallet af angreb andre steder i landet.