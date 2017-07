Systemkritikeren Liu Xiaobo meldes døende af leverkræft

Den 61-årige Liu blev i 2009 idømt 11 års fængsel for at "opildne til undergravelse af statsmagten", fordi han støttede en række reformkrav, der blev kendt som "Charter 08".

Han er for nylig blevet overført til et hospital for at blive behandlet for leverkræft. Der var torsdag medierapporter om, at hospitalet har besluttet af stoppe behandlingen af ham.

I Oslo kritiserede Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, Norges regering, fordi den ikke klart har stillet sig bag EU's krav til Kina om, at Liu Xiaobo får ret til at søge behandling i udlandet.

Både EU og USA har opfordret Kina til at tillade, at han kan blive behandlet, hvor end han måtte ønske det.

I udlandet er der skepsis over for Kinas erklæringer om, at den sygdomssvækkede dissident er for syg til at forlade Kina.

I en udtalelse onsdag oplyste sygehuset, at man havde inviteret kræftspecialister fra USA, Tyskland og andre lande til at behandle fredsprisvinderen.

Der foreligger ikke yderligere information om ed udenlandske specialister.