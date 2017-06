Syriske oprørere vinder kontrol over distrikt i Raqqa

Oprørerne har vundet kontrol over distriktet, få dage efter at de havde vundet kontrol over et østligt distrikt i byen.

Amerikansk-støttede syriske oprørere har vundet kontrol over deres første vestlige distrikt i Raqqa, som er Islamisk Stats (IS) hovedby i det nordlige Syrien. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I en erklæring fra Syriens Demokratiske Styrker hedder det, at "bydelen Al-Romaniya på den vestlige front af Raqqa er befriet efter to dages kampe".

Den amerikansk-ledede koalition anslår, at Raqqa bliver forsvaret af mellem 3000 og 4000 jihadister.

Byen har været hovedkvarter for IS og er blevet brugt til at planlægge angreb forskellige steder i verden.

De ekstremistiske jihadister har siden 2014 haft byen under deres kontrol.

Den Internationale Redningskomité (IRC) har beskrevet de skæbnesvangre valg, som civile i Raqqa kan komme til at træffe, når kampene tager til i området.

- IRC har i den seneste uge konstateret et fald i antallet af folk på flugt fra Raqqa, hvilket kan tyde på, at Islamisk Stat agter at bruge de tilbageværende 200.000 indbyggere som menneskelige skjold, siger Thomas Garofalo, som leder nødhjælpsgruppens PR-kontor i Mellemøsten.

Civile i Raqqa mangler i stigende grad mad, vand og medicin. De har i de seneste måneder været uden elektricitet.

De Syriske Demokratiske Styrker sagde mandag i sidste uge, at de havde indledt et angreb mod Islamisk Stat i Raqqa fra flere sider.

SDF-talsmand Talal Silo sagde, at angrebet for at generobre Raqqa kommer fra både øst, vest og nord for byen.