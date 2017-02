Artiklen: Syriske oprørere indtager by fra IS med hjælp fra Tyrkiet

Den omstridte by al-Bab i Syrien er blevet indtaget af oprørsgrupper med hjælp fra tyrkiske soldater.

Tyrkisk militær har hjulpet oprørere med at genindtage byen.

Den har i gennem længere tid været kontrolleret af krigere fra Islamisk Stat (IS).

Oprørsgrupper i Syrien har genvundet kontrollen over byen al-Bab i den nordlige del af landet.

Den tyrkiske forsvarsminister, Fikri Isik, bekræfter, at man har kontrol over næsten hele byen.

- Det er lang tid siden, at vi kom til al-Bab. Men i dag kan vi sige, at vi har taget næsten fuld kontrol over byens centrum, siger han ifølge det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu, skriver Reuters.

Al-Bab ligger cirka 25 kilometer syd for grænsen til Tyrkiet. Der har været hårde kampe i byen i løbet af februar.

- Vi meddeler, at al-Bab er fuldstændig befriet, og at vi nu rydder miner i boligområder, siger Ahman Otman, leder for Sultan Mourad-oprørsgruppen.

Det er en af flere grupper, der har kæmpet for at fordrive IS fra byen.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er flere end 400 civile blevet dræbt i al-Bab siden november, skriver NTB.

Dertil kommer hundredvis af oprørere og over 50 tyrkiske soldater.

Efter indtagelsen af al-Bab er det næste skridt for de syriske oprørere nu byen Raqqa, der af mange bliver kaldt Islamisk Stats hovedstad i Syrien.

Tyrkiet begyndte at støtte de syriske oprørere i august sidste år i et forsøg på at få Islamisk Stats soldater længere væk fra den tyrkiske grænse.