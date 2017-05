Syriske kurdere roser USA for historisk beslutning

- USA's beslutning om at udstyre vore krigere med våben er historisk. Vi venter at komme til at spille en stærkere rolle i kampen mod terrorisme, siger YPG i en erklæring.

- Beslutningen om at væbne de kurdiske YPG-styrker er vigtig og vil fremskynde terrorismens nederlag, siger en talsmand for de amerikanskstøttede Syriske Demokratiske Styrker (SDF).

USA gjorde det tirsdag klart, at det vil støtte YPG med våben og udstyr. Militsen har spillet en nøglerolle i kampen mod Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

Tyrkiet har som ventet reageret med skarpe protester mod den amerikanske linje over for YPG.

- Leveringen af våben og udstyr til den kurdiske gruppe er uacceptabel, siger den tyrkiske vicepremierminister, Nurettin Canikli, til tv-stationen A Haber.

- Dette er ikke gavnligt for nogen, pointerer han.

Tyrkiet, der har en af de største militære styrker i Nato, anser YPG-styrkerne for at være allierede med den ekstreme kurdiske PKK-bevægelse i Tyrkiet. PKK kæmper for en løsrivelse af det sydøstlige Tyrkiet.

De har derfor længe argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem.

Det er endnu uvist, hvilken type våben amerikanerne vil stille til rådighed for YPG-styrkerne.

Ifølge Pentagon er planen, at de skal bruges til at generobre byen Raqqa. Raqqa, som IS erobrede i 2014, er gruppens højborg i Syrien.

Trumps regering har længe været i tvivl om, hvorvidt man ville støtte kurderne i Syrien.

Dana White, der er talskvinde i det amerikanske forsvarsministerium garanterer regeringen i Ankara om, at USA stadig har forståelse for tyrkernes bekymringer.

- Vi vil gerne forsikre det tyrkiske folk og landets regering om, at USA stadig vil arbejde for, at landet ikke udsættes for yderligere trusler mod sikkerheden, og at vi vil beskytte vore allierede i Nato, siger hun.