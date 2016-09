FN's efterforskere vil have bedre adgang til at interviewe syriske flygtninge. Det kan være med til at dokumentere formodede krigsforbrydelser.

Syriske flygtninge skal hjælpe FN til at dokumentere overgreb

Det er afgørende, hvis grove menneskeretlige krænkelser og krigsforbrydelser skal undersøges til bunds, lyder det fra Paulo Sérgio Pinheiro, der er chef for FN's særlige kommission for menneskerettigheder i Syrien.

Lande i Europa må fjerne hindringer for, at FN's efterforskere kan få adgang til nyankomne syriske flygtninge.

- Det er blevet vanskeligere at få adgang til ofre og vidner, der har friske oplysninger, siger Pinheiro, der mandag præsenterede kommissionens seneste rapport for FN's Menneskerettighedsråd i Genève.

- Vi appellerer til de lande i Europa, der huser nyankomne syriske flygtninge, om at give os adgang og fjerne enhver hindring for vores arbejde, siger han.

Han afviser at nævne, hvilke lande der gør knuder.

De fleste syriske flygtninge er rejst til Sverige og Tyskland, mens andre bor i lejre i Italien og Grækenland og ikke kan komme videre derfra.

- Tiden er afgørende, særligt hvis kommissionen fortsat skal kunne forberede veldokumenterede rapporter om den nuværende situation i landet frem for rapporter af historisk karakter, siger Pinheiro.

Kommissionen undersøger blandt andet beskyldninger om, at der blev anvendt klorgas under et angreb i et område af Aleppo i april samt andre beskyldninger om brug af kemiske våben i august.

Desuden undersøger den, om der er brugt brandbomber indeholdende fosfor og napalm i de syriske byer Hama, Homs og dele af Damaskus.

Tidligere på måneden oplyste kommissionen, at den har en database indeholdende omkring 5000 interviews og oplysninger.

Indholdet af databasen har i nogle tilfælde været delt med europæiske myndigheder, som har retsforfulgt nogle af deres egne borgere for at have kæmpet i Syrien.

Tanken er desuden, at vidneudsagn fra de syriske flygtning skal bruges i fremtidige krigsforbrydersager ved Den Internationale Straffedomstol i Haag.