Syrisk våbenhvile holder på andendag

Syvdages våbenhvile er USA's og Ruslands andet forsøg i år på at få stoppet den fem år lange borgerkrig.

Gruppen siger, at der ikke har været rapporter om et eneste dødsfald blandt civile som følge af kampe, siden våbenhvilen trådte i kraft mandag aften.

En landsomfattende våbenhvile, der er aftalt af USA og Rusland, synes at holde i Syrien ved starten på andendagen, siger overvågningsgruppen Syriens Observatorium for Menneskerettigheder ifølge Reuters.

Den syvdages våbenhvile er USA's og Ruslands andet forsøg i år på at få stoppet den fem år lange borgerkrig.

Rusland støtter det syriske regime under præsident Bashar al-Assad, mens amerikanerne støtter de prodemokratiske oprørsgrupper, som forsøger at styrte ham.

I området omkring Aleppo siger korrespondenter fra det franske nyhedsbureau AFP, at natten var rolig uden at oprørere sendte raketter ind over de regeringskontrollerede bydele og uden luftangreb mod oprørerne.

Mange indbyggere udnyttede våbenhvilen og blev ude under fri himmel til midnat for at fejre den første dag af den muslimske helligdag Eid al-Adha.

Våbenhvilen i Syrien trådte i kraft klokken 18.00 dansk tid.

Aftalen er dog begrænset til, ikke at omfatte "terrorister", hvilket Rusland har krævet.

Hvor bredt Rusland tolker betegnelsen terrorister, står ikke klart. Den syriske præsident, Bashar al-Assad, som er nært allieret af Rusland, omtaler alle fjender som terrorister.

Rusland har mandag bedt Den Frie Syriske Hær om at indstille kampe mod kurdere. Den opfordring kommer for at sikre at aftalen overholdes.

Forsvarsministeriet i Moskva melder også, at Rusland vil fortsætte angreb på Islamisk Stat (IS).

USA og Rusland vil etablere et center, så de to lande fremover kan koordinere angreb i Syrien.

Målet med våbenhvilen er blandt andet at sikre, at der kan bringes nødhjælp ind til tusindvis af mennesker, som bor eller opholder sig i belejrede byer over hele landet.

Der har været mange rapporter om underernæring og sult flere steder i landet de seneste fem år. Mange steder er der brug for medicin og lægehjælp.