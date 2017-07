Syrisk overvågningsgruppe: IS-leder er dræbt

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder siger til Reuters, at det har "bekræftede oplysninger" om, at lederen af IS, Abu Bakr al-Baghdadi, er dræbt.

Observatoriet, der overvåger udviklingen i Syrien via et netværk af kilder og aktivister i landet, anses for at være en af de mest troværdige observatørgrupper i Syrien.