Syrisk kampfly styrtet ned i bjergegn i Tyrkiet

Vraget af et syrisk kampfly er fundet på tyrkisk jord, siger guvernør. Endnu uklart, hvorfor flyet styrtede.

Efter alt at dømme formåede piloten at skyde sig ud af flyet, inden det ramte landjorden. Det oplyser guvernøren i Tyrkiets sydlige Hatay-provins, hvor flyet styrtede ned.

Et militærfly, der menes at tilhøre det syriske luftvåben, er styrtet ned ved grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Tidligere havde Tyrkiets premierminister, Binali Yildirim, sagt, at flyet var styrtet ned på den syriske side af grænsen.

Men guvernøren i Hatay, Erdal Ata, oplyser, at vraget er fundet tæt ved Amanos-bjergene i Tyrkiet.

- Vi har indtryk af, at piloterne skød sig ud, for cockpittet var tomt, da vraget blev fundet, siger han til det tyrkiske nyhedsbureau Dogan.

Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor flyet styrtede ned. Yildirim nævnte tidligere, at det kunne skyldes vejrforholdene i området.

En kilde i den syriske hær siger til statsligt syrisk tv, at luftvåbnet har mistet kontakten med flyet. Der er indledt en redningsaktion for at finde piloten.

Også observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at et syrisk kampfly er styrtet ned i den nordlige Idlib-provins i Syrien lørdag.

Det er dog ikke klart, om styrtet skyldes en teknisk fejl, eller om flyet blev skudt ned af oprørere, tilføjer observatoriet, der heller ikke har oplysninger om pilotens skæbne.

Militære operationer og kampe mellem syriske regeringsstyrker og oprørsgrupper kommer jævnligt meget tæt på den lange grænse mod Tyrkiet.