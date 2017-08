Syrisk familie på flugt meldes dræbt i USA-ledet angreb

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mindst 29 civile, herunder 14 børn, er blevet dræbt i amerikanskledede luftangreb mod Islamisk Stat (IS) i den syriske by Raqqa i løbet af et døgn.

De dræbte omfatter ifølge overvågningsgruppen en familie på 14, der var flygtet til Raqqa fra ørkenbyen Palmyra.

Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar til oplysningerne fra talsmanden for den amerikanskledede koalition.

Den internationale koalition har tidligere oplyst, at den forsøger at undgå civile tab, og at den undersøger alle rapporter om drab på civile.

Koalitionen oplyste i juli, at dens angreb havde dræbt mindst 600 civile i Irak og Syrien, siden den begyndte sine operationer i 2014.

Koalitionens eget estimat er langt mindre end de estimater, der er givet af uafhængige overvågningsgrupper.

De Syriske Demokratiske Styrker (SDF) er en alliance, der består hovedsageligt af kurdiske YPG-styrker og arabiske syrere og er støttet af USA.

SDF trængte ind i Raqqa, der IS' de facto hovedstad i Syrien, i juni.

Islamisk Stat har i løbet af de seneste 18 måneder trukket sig tilbage fra meget af gruppens territorium i Syrien som følge af angreb fra de tre rivaliserende enheder SDF, den syriske hær og tyrkiskstøttede oprørere.

I weekenden oplyste Brett McGurk, der er USA's særlige udsending for den amerikanskstøttede koalition i Raqqa, at omkring 2000 militante fra Islamisk Stat stadig befinder sig i Raqqa.

Ifølge Brett McGurk har koalitionen overtaget kontrollen med omkring 45 procent af byen, siden offensiven blev indledt i juni. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I juli blev IS nedkæmpet i bevægelsens irakiske bastion, Mosul.