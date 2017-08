Syriens hær støtter aftale om flygtning af IS-militante

Syriens hær er gået ind på at støtte en aftale mellem Islamisk Stat og Hizbollah, som tillader militante fra islamisk Stat at forlade grænseområdet mellem Libanon og Syrien og tage til det østlige Syrien, rapporterer statslige medier i Damaskus ifølge Reuters.

- Efter deres succes på slagmarken har vore væbnede styrker og Hizbollah vundet kontrol over det vestlige Qalamoun. Aftalen, som er arrangeret mellem Hizbollah og terrorgruppen Daesh (Islamisk Stat) er blevet godkendt, siger det syriske stats-tv, som citerer militære kilder.

Det er uklart, hvorvidt aftalen kun gælder medlemmer af Islamisk Stat på den syriske side af grænsen.

Ledelsen af Libanons hær meddelte tidligere søndag, at kamphandlinger er indstillet i et grænseområde til Syrien, hvor det libanesiske militær kæmper mod Islamisk Stat.

Kamphandlingerne er stoppet midlertidigt for at bane vej for forhandlinger om ni libanesiske regeringssoldater, der menes at være krigsfanger hos Islamisk Stat.

Soldaterne blev taget til fange, da jihadisterne rykkede ind i byen Arsal i Bekaadalen i Libanon i august 2014.

I alt 30 soldater og politifolk blev taget til fange af gruppen, men fire er siden blevet dræbt af Islamisk Stat og en femte er død af kvæstelser. 16 andre er blevet løsladt i en fangeudveksling i december 2015.

De libanesiske regeringsstyrker gik til angreb mod IS i området den 19. august. Angrebet var koncentreret omkring Jurud Ras Baalbek og Jurud al-Qaa langs grænsen til Syrien. hvor det anslås, at omkring 600 IS-oprørere holder til.

Den libanesiske Hizbollah-milits, som kæmper på præsident Bashar al-Assads side i Syria, gik samtidig til angreb mod det samme område fra den syriske side af grænsen.

- Hæren har bekendtgjort, at en våbenhvile er trådt i kraft fra klokken 7.00 søndag morgen (klokken 06.00 dansk tid) for at muliggøre forhandlinger om bortførte soldater, hedder det i en pressemeddelse fra militæret.

Hizbollah bekræftede søndag, at det ville gå ind på en våbenhvile, mens der forhandles om en fangeudveksling.